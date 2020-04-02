В зоні ООС посилили заходи по боротьбі з коронавірусом

Фото: обробка автотранспорту (facebook.com)

Автотранспорт обробляють спеціальними розчинами

У районі проведення операції Об'єднаних сил посилили заходи по запобіганню поширення коронавирусна. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Повідомляється, що на блокпостах КПВВ в Донецькій і Луганській області встановили понад 50 пунктів спеціальної обробки техніки.

"На зазначених пунктах військовослужбовці з допомогою спеціальних хлорвмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів. В першу чергу обробляються місця найбільш ймовірного контакту з руками людини - поручні, ручки, двері, вікна, люки", - повідомили в ООС.

Також обробка проводиться і в пунктах пропуску в місця дислокації частин і підрозділів зі складу ООС. Випадків захворювання коронавірусом серед особового складу ООВ не зафіксовано.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо про першому разі захворювання коронавірусом в ОРДЛО. Заражена госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки. Раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

Також Міністерство закордонних справ України повідомляло, що російські окупаційні сили використовують глобальну загрозу поширення коронавіруса для ескалації ситуації на Донбасі.