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В зоні ООС загинув український військовий

Донбас, Вівторок 25 серпня 2020 12:12
В зоні ООС загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким бійця

На Донбасі загинув український військовий. Причиною назвали необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким бійця.

"Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав обнадійливим перемир'я на Донбасі, яке може дати просунутися в мінському процесі.

Також повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, з 27 липня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню.

Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення рахують кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

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