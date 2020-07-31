В зоні ООС чоловік підпалив поле

В зоні операції Об'єднаних сил (ООС) чоловік підпалив поле. Гвардійці батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького його затримали.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України

Нацгвардійці побачили біля поля чоловіка, який за допомогою сірників на різних ділянках поля здійснював підпал соломи. Його затримали, тим самим запобігши пожежі. Військовослужбовці відразу викликали наряд поліції.

Нагадаємо, раніше у Луганській області горів молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів села поблизу; вогонь ліквідували.

На початку липня в Новоайдарівському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала шкоди на понад 450 млн гривень.

Крім того, у Дніпропетровській області за добу виникло 68 пожеж на відкритих територіях.