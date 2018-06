"Майже весілля": скільки батькам доведеться "викласти" за випускний наряд

Не варто розраховувати, що вбрання хлопця обійдеться набагато дешевше вечірнього образу дівчини

Офіційна дата випускного вечора в українських школах цього року призначена на 23 червня. Адже це перша субота після виснажливого проходження ЗНО та оголошення його результатів.

Поки діти проходять тести, батьки вже кілька місяців "ламають голови", як же організувати випускний для своїх чад. Мабуть, одна з найбільш вагомих статей "випускного бюджету" – наряд випускника. І варто відзначити, що багато хто відкладає з цим пунктом до останнього.

STYLER вирішив дізнатися, у скільки цього року обійдеться одягнути тінейджера до випускного вечора. І головне – як заощадить в цій справі.

Крім того, ми попросили відомих українських дизайнерів та стилістів поділитися слушними порадами у виборі вбрання та підготовці вечірнього образу.

У скільки обійдеться вечірній наряд на випускний: інфографіка STYLER

Вечірня сукня: від брендової новинки за 6000 грн до б/у 500 грн

Слід зазначити, що попит на сукні та костюми для випускників збільшився вдвічі ще за кілька місяців до офіційної дати шкільного випуску – субота, 23 червня. Однак не всі батьки і їхні діти зайнялися пошуком нарядів заздалегідь, деякі відклали цю справу "на потім". Однак у столичних магазинах і онлайн шоу-румах навіть за пару тижнів до урочистої події ціни все ще тримаються на високих позиціях, знижки пропонують далеко не всі.

Для випускного вечора старшокласниці найчастіше вибирають плаття в підлогу, ціна якого стартує від 2-2,5 тис. грн. І це буде досить простенький варіант – без корсета, паєток і ошатних воланів.

Так, вечірнє плаття в магазині, де можна все приміряти та з продавцем-консультантом поспілкуватися, обійдеться в середньому в 5-6 тис. грн.

"Сукня від 2500 тис. грн. Туфлі – 1500 грн. Зачіска і макіяж – це 1000 грн. І це ще без урахування аксесуарів. Золотий випуск вийде", - нарікає мешканка Києва Оксана на Facebook-сторінці "Бацьки SOS".

Варіант подешевше – прокат одягу.

Глянувши на кілька інтернет-майданчиків з прокату вечірніх суконь, робимо висновок, що це однозначно дешевше, аніж купувати нове вечірнє плаття, але і розраховувати на кардинально низьку вартість не варто. Прокат сукні в середньому обійдеться в 2 тис. грн. Якщо не відкладати з пошуком, то можна "вихопити" дуже навіть непоганий наряд за 900-1000 грн (або ще дешевше, але тут працює правило "хто перший встав, того і капці").

Взяти вечірнє плаття на прокат – однозначно дешевше, аніж купувати нове (скріншоти: dressforday.com.ua; ohmylook.ua)

Більш досвідчені дівчата радять відмовитися від походів по магазинах і віддати перевагу інтернет-вітринам, де нові сукні будуть дешевше. Корисний лайфхак – найбільш економні варіанти пропонують десятки сторінок у мережі Іnstagram. Тут можна знайти вечірні сукні для випускного до 1,5 тис. грн.

Зовсім вже бюджетний варіант – "онлайн-барахолки" (shafa.ua, kloomba.com, olx.ua). Тут, з других рук можна підшукати вечірнє плаття навіть за 500 грн або ще дешевше, якщо дуже постаратися. При цьому у подібних онлайн-"магазинах" часто зустрічаються зовсім нові речі безпосередньо від продавця.

Скріншот сторінки shafa.ua

Проте за якість доведеться поборотися. Розкішні і "зі смаком" речі на подібних майданчиках – рідкість. Тому щоб підшукати щось справді вартісне, потрібно витратити чимало сил і часу.

"У нас вийшов досить бюджетний варіант. Весь образ обійдеться десь в 4000 грн. Справа в тому, що сукню ми взяли на прокат. Це зараз дуже популярно. Та й в принципі після випускного нікуди потім це плаття не надінеш. Тому не бачу сенсу купувати сукню, щоб воно потім в шафі висіло. Ми підібрали вечірню сукню, прокат – 1400 грн. Туфлі взяли за 1200 грн. "Плюс" ще сумочка. Також за зачіску доведеться віддати десь 600 грн і за макіяж 500. Ну, і ще за манікюр – десь 200-300 грн... Знаєте, вже давно так грунтовно готуються до випускного. Все по повній програмі! Коли донька 9-й клас закінчила. Тоді теж готувалися", - розповідає STYLER Марина, мама випускниці з Дарницького району Києва.

Одніює тільки сукнею вечірній образ не обмежується. Випускниці не обійтися без взуття, сумочки, біжутерії. Куди ж без макіяжу і зачіски?!

Взуття на випускний

Середня вартість взуття для випускного в магазинах – 2000 грн (скріншот zara.com)

Знову проходимся від дорогого до дешевого. Пройшлися по магазинах популярних мас-маркет брендів – туфлі або босоніжки під ваше вечірнє плаття в середньому обійдуться від 1,5 до 2 тис. грн. За пару з нової колекції доведеться віддати від 3 тис. грн.

Варіант подешевше – вибирати взуття в інтернет-магазинах. Так, як слід поміряти не вийде і є ризик, що доведеться повертати товар. Однак на онлайн-майданчиках можна підшукати туфлі в середньому за 1000 грн.

Шукати взуття на онлайн-барахолках – заняття виснажливе, але деколи можна знайти непогані варіанти (скріншоти: shafa.ua; kloomba.com)

Зовсім бюджетний варіант – "онлайн-барахолки". Туфельки з екошкіри можна і за 300-400 грн придивитися. Якщо постаратися, схопите бренд непоганої якості за 600-800 грн. Але далеко не всі погодяться на б/у взуття, та й запропоновані тут примірники високою якістю не відрізняються. Як кажуть, на один сезон.

"Знаєте, ми вирішили не бути дріб'язковими. Тим більше, що сьогодні дівчата вже зовсім по-іншому ставляться до такої події як випускний вечір. Це для них дійсно щось дуже значуще, тому все має бути на вищому рівні... Сукня нам коштувало трохи більше 3000 грн, туфлі - 1500 грн. Донька захотіла модну сумочку у вигляді книжки. А це ще 1000 грн (до речі, по знижці). Кольє і сережки - десь 700 грн. І це без урахування марафету - зачіски, макіяжу, манікюру... Загалом, майже весілля", - усміхається Наталя, мама випускниці з Києва.

Випускний образ: сумочка та біжутерія

На щастя, в загальному бюджеті випускного образу аксесуари не займають настільки вагому частину, як сукня. Якщо не розраховувати на світові бренди, то новеньку сумочку-клатч в інтернет-магазині можна замовити в середньому за 500 грн. Вартість на інтернет-барахолках особливо не відрізняється. Хоча якщо піти на принцип, то можна відшукати цілком пристойний клатч за 200-250 грн.

Якщо заморочитися і особливо не гнатися за ультра трендами, то сумочка під вечірній образ може обійтися до 200 грн (скріншот shafa.ua)

Аксесуари (кольє, сережки, браслети і т. д.) – річ на любителя, тут вже кожен вибирає собі по смаку: доповнити свій образ з голови до ніг або обмежитися скромними сережками і кольє.

Стандартний набір з кольє, браслета і сережок можна відшукати в середньому за 600 грн. Знову-таки радимо пошукати на сторінках в мережі Instagram.

Прокат аксесуарів дозволить заощадити в загальному бюджеті випускного (скріншоти: dressforday.com.ua; ohmylook.ua)

До речі, заощадити на аксесуарах якраз дозволять сервіси по прокату. Деякі пропонують взяти на прокат повноцінний комплект прикрас за 100-300 грн (проте тут важливо встигнути). Взяти сумочку-клатч на прокат можна за 350-400 грн.

Вечірній образ – фініш. Макіяж, зачіска, манікюр

А ось на макіяжі та зачісці істотно заощадити навряд чи вийде.

В дорогих салонах краси за вечірній макіяж в середньому візьмуть 700-800 грн. У салонах рангом нижче (дзвонили в салони "спальних" районів столиці) за макіяж доведеться віддати в середньому 500 грн.

Із зачіскою ще дорожче. По-перше, все залежить від складності. По-друге, враховується довжина волосся. Ми уточнювали з розрахунком середньої довжини (нижче рівня плечей, по лопатки). Мінімальна вартість за укладання і завивку – 500 грн. В цілому, орієнтуватися потрібно на 600 грн за вечірню зачіску.

За манікюр з популярним сьогодні покриттям шелак візьмуть 250-300 грн. У салонах "класу А" така послуга обійдеться в 500 грн та вище.

Випускний образ: ПОРАДА ДИЗАЙНЕРА

Дизайнери рекомендують не "зациклюватися" на сукнях, а також розглянути ультрамодні сьогодні костюми з широкими брюками високої посадки

"Дівчата діляться на "пацанок" і "принцес". Принцес застерігаємо від криноліну і об'ємних зачісок, щоб вони не стали мачухами, а залишалися юними і прекрасними. Пацанкам пропонуємо брючні костюми, але ні в якому разі не рвані джинси, а саме стильні широкі штани з двобортним піджаком. Що стосується кольору, срібло – хіт сезону. Можна зібрати total look в срібних відтінках, починаючи з одягу і закінчуючи аксесуарами і взуттям. Також актуальні всі відтінки неба – від заходу до світанку, від небесно-блакитного до бірюзового, від сонця до місяця... Відзначимо трендові total look в яскраво-жовтому або лимонному відтінках. Варіант брючного костюма, якщо вибрати ніжні відтінки абрикоса або вінтажної троянди, підійде як хуліганці, так і принцесі", - діляться своїми рекомендаціями Олена Ворожбит і Тетяна Земськова, дизайнери бренду Vorozhbyt&Zemskova.

Дизайнери, як один, настійно рекомендують не забувати, що випускний образ повинен бути по-дівочому ніжним і чистим

"Звернути увагу на сукні ніжних відтінків і кольорів: колір чайної троянди, карамельний, пудровий, ніжно-блакитний, бежевий, колір бузку, молочний. Але якщо вам ближче більш насичені кольори, тоді в цьому сезоні виберіть синій електрик, темно-зелений або червоний. Що стосується тканин, завжди виграшно виглядає мереживо, органза, фатин, шифон (додадуть образу витонченості та жіночності).

З аксесуарами будьте обережними, щоб не переборщити. Сумочка повинна бути маленька і акуратна, не об'ємна, краще невеликий клатч. Взуття – акуратне і елегантне: босоніжки на високих підборах, туфлі-човники. Потрібно підбирати взуття під вбрання. Але якщо ви виберете тілесні босоніжки або туфлі, то швидше за все таке взуття буде гармонійним майже з кожним нарядом. У виборі біжутерії пам'ятайте, що ви – юні леді. Нехай це будуть краще акуратні гвоздики у вухах. Зупиніться на 2-х, максимум 3-х виробах", - радить украиснкий дизайнер Анна Яковенко.

Костюм на випускний: дивіться на інтернет-майданчиках або купуйте "збірні" варіанти

Здавалося б, з хлопцями простіше: макіяж та манікюр не потрібен, аксесуарів особливих не треба. І все ж особливо стаття бюджету за наряд для випускника не відрізняється.

Так, не всі батьки готові брати костюм для хлопця на прокат. Купувати новинку – буде не дешевше вечірнього плаття для дівчинки. Але тут батьки себе заспокоюють. Все ж ошатне плаття ще не зрозуміло, коли одягнеш. А от костюм завжди стане у пригоді.

"Костюм вибирали в магазині. Довго міряли, шукали. За штани й піджак довелося віддати 3000 грн. Плюс "по дрібниці" – 300 грн за підгонку штанів по зросту... Так, ми думали взяти костюм на прокат. Але вирішили, що краще купити. Знаєте, задоволені покупкою. Тому що костюм сина і так стане в нагоді на майбутнє. Тим більше, що ми взяли класику", - розповіла STYLER Людмила, мама випускника з Києва.

Отже, новенький класичних чоловічий костюм в бутіку обійдеться мінімум в 2,5-3 тис. грн.

Батьки радять придивлятися костюми не в спеціалізованих магазинах або ж на інтернет-майданчиках. Крім того, значно допоможе "скостити" бюджет купівля піджака і брюк окремо.

Якщо скористатися описаними вище варіантами, то нарядити хлопця можна буде в середньому за 1500-1700 грн.

За костюм в спеціалізованому бутіку доведеться віддати 3 тис. грн. Бюджетний варіант – інтернет-майданчик або "збірні" костюми (скріншоти: sergioellini.com.ua; prom.ua)

Якщо ви хочете не просто класичний, а більш елегантний варіант, скажімо, смокінг, тоді можна скористатися прокатом костюмів. Однак вартість прокату стартує від 1-1,5 тис. грн на добу. Що, до речі, значно дорожче, ніж прокат вечірнього плаття для дівчинки.

На онлайн-"барахолках" не обов'язково будуть речі б/у. Однак потрібно постаратися, щоб знайти новинку, та ще й відповідного розміру (скріншоти: shafa.ua; kloomba.com)

Не забуваємо про сорочку. Найпростіша біла сорочка обійдеться у 350-400 грн.

До речі, придивитися чоловічу сорочку можна і на онлайн-"барахолках", де цей елемент гардеробу запропонують у середньому за 150-200 грн.

Випускний образ: ПОРАДА ДИЗАЙНЕРА

Безпрограшний варіант – однотонний костюм чорного або синього кольору, біла сорочка і яскрава краватка

"Безпрограшним варіантом для хлопця буде чорно-біле поєднання, або синьо-біле. Біла сорочка і костюм з хорошою посадкою, не широкий і який не занадто облягає. Найголовніше в чоловічому костюмі - це колір і крій. Знайдіть для себе це ідеальне поєднання. Якщо молоий хлопець хочеться додати фарб у свій образ, він може підібрати кольорову краватку або метелик, а також жилет. При цьому костюм повинен бути чистих кольорів: чорний, синій, сірий та біла сорочка", - говорить украиснкий дизайнер Анна Яковенко.

Доповнюємо образ випускника: взуття, аксесуари

За класичні чорні туфлі з сімейного бюджету доведеться виділити в середньому 2,5 тис. грн (скріншот zara.com)

Чоловічі туфлі в магазинах обійдуться навіть дорожче, ніж туфлі або босоніжки для дівчат. Якщо випускницю можна взути в новинку в середньому за 1,5-2 тис. грн, то хлопцю доведеться викласти ще плюс тисячу. Так, новенька пара чоловічих туфель в магазині обійдеться 2,5-3 тис. грн.

І знову виручають магазини класом нижче і онлайн-майданчики, де чоловічі туфлі можна підібрати за 1-1,5 тис. грн. Або навіть ще дешевше.

Середня ціна за ошатну краватку-метелик складе всього 150 грн, класична ділова краватка – 300-400 грн. Проте на різних інтернет-сайтах "метелика" можна і за 100 грн придбати.

Завершуємо випускний образ: стрижка

Тут все просто. Чоловіча стрижка в модних сьогодні барбершопах стартує в середньому від 300 грн. До речі, за укладку візьмуть ще окремо близько 100 грн!

Якщо ж ви не женетися за модними трендами в чоловічих стрижках, то примарафетити хлопця до випускного у звичайній перукарні можна в середньому за 100-150 грн. Або ж відправитися в точку експрес-стрижки, де за послуги візьмуть 50-80 грн.

Зачіска та макіяж для випускного вечора: поради стиліста

Стиліст рекомендує молодим дівчатам відмовитися від шарів косметики і зробити акцент на очі (фото: sandsunandmessybuns.com)

Також STYLER звернувся до українського топ-стиліста, арт-директору одного зі столичних салонів краси Євгену Соколову, який розповів, на що слід звернути увагу на фінальному етапі підготовки свого вечірнього образу.

"Головна порада: менше - це краще! Зловживання косметичними засобами часто виглядає безглуздо і додає у віці. Рекомендую зробити акцент на очі, найімовірніше такий макіяж протримається краще, ніж макіяж з акцентом на яскраві губи. Must have будь-якого випускного макіяжу – фіксуючий спрей (мій вибір – MAC studio fix plus)", - розповів Євген Соколов.

Стрижкою 2018 року можна вважати long bob – "подовжений боб". При цьому найбільш стильний варіант – "недбалі" локони

Євген поділився порадами і в питанні вибору зачіски. Дівчатка, в цьому році відмовтеся від химерності!

"Настійно рекомендую відмовитися від складних класичних високих зачісок. Вони виглядають несучасно і можуть зробити навіть саму юну красуню старше. Ні в якому разі не використовуйте живі квіти, так як напевно вони зів'януть ще на початку випускного вечора. Для власниць довгого волосся випускний – ідеальний привід зробити модну стрижку середньої довжини в стилі long bob, ставши зіркою вечора. Настійно раджу виділити час на консультацію та пробну зачіску з вашим майстром, це не займе у вас багато часу, але полегшить взаєморозуміння і додасть упевненості в такий відповідальний вечір", - розповідає стиліст, співвласник та арт-директор салону "Palace de Beauté" Євген Соколов.

Варіант зачіски на випускний за порадою стиліста Євгенія Соколова

Отже, головні тренди в зачісках:

Мінімалізм. Розпущене або зібрані в тугий хвіст, високий пучок волосся.

Розпущене або зібрані в тугий хвіст, високий пучок волосся. Аксесуари. Пограйте, прикрасивши зачіску невеликими шпильками з перлами або оригінальними металевими елементами.

Недбалі текстури. Для дівчат з бунтарським характер рекомендую зупинити вибір на зачісці з розпущеним волоссям з текстурою недбалих плоских локонів , які ідеально будуть виглядати, якщо їх зробити за день до випускного.

, які ідеально будуть виглядати, якщо їх зробити за день до випускного. Вологе прибране від обличчя волосся. Цей тренд підійде найбільш сміливим і модним випускницям. Порада: створюючи таку зачіску, не шкодуйте гелю для волосся.

День захисту дітей: яке значення має це свято (відео: STYLER.rbc.ua)