В золоті і Gucci: Надя Дорофєєва підкорила яскравим фотосетом (відео)

Надя Дорофєєва похвалилася модними кадрами з фотосесії для модного журналу
Надя Дорофєєва, відома українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло", похвалилася у своєму мікроблозі кадрами з крайньої фотосесії для Cosmopolitan. Стилісти закцентували увагу на одному з улюблених брендів артистки – Gucci. Фотосет включав кілька яскравих образів, один з яких був обраний для обкладинки журналу.
"Дивись бекстейдж зі зйомки вересневого номера і швидше біжи за журналом, він вже у продажу! І дякую суперкоманді!!" – написала артистка у підписі до відео.
Дорофєєва в Instagram показала бекстейдж фотосесії для Космополіт (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)
Слід зазначити, що Надя Дорофєєва стала першою українською знаменитістю, яка потрапила на обкладинку Cosmopolitan.
Фанати співачки почали висловлювати їй своє захоплення під відео:
Дорофєєва в Instagram показала бекстейдж фотосесії для Космополіт (скріншоти: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що раніше Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії.