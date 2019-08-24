В золоті і Gucci: Надя Дорофєєва підкорила яскравим фотосетом (відео)

Надя Дорофєєва, відома українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло", похвалилася у своєму мікроблозі кадрами з крайньої фотосесії для Cosmopolitan. Стилісти закцентували увагу на одному з улюблених брендів артистки – Gucci. Фотосет включав кілька яскравих образів, один з яких був обраний для обкладинки журналу.

"Дивись бекстейдж зі зйомки вересневого номера і швидше біжи за журналом, він вже у продажу! І дякую суперкоманді!!" – написала артистка у підписі до відео.

Дорофєєва в Instagram показала бекстейдж фотосесії для Космополіт (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Слід зазначити, що Надя Дорофєєва стала першою українською знаменитістю, яка потрапила на обкладинку Cosmopolitan.

Фанати співачки почали висловлювати їй своє захоплення під відео:

Красуня.

Другий пост за день:) Надя, ти нас балуєш.

Відвезіть мене в Україну, і я скуплю всі журнали з Надею.

Сподіваюся, що і в Росії ми побачимо журнали з тобою...

Журнал офігенний!)

Окуляри Гуччі та боді тобі подарували? Чи це твої речі?)

Залишилося тільки змусити маму приїхати в Україну і скупити всі журнали. Ну або змусити журнали приїхати в Білорусь.

Надя, ви велика молодець, з'явилися вже двічі на обкладинці цього чудового журналу.

Слава Богу вже купила журнал і все прочитала. Шикарне інтерв'ю, особливо там, де розповідала про Вову. Побільше таких би інтерв'ю.

Дорофєєва в Instagram показала бекстейдж фотосесії для Космополіт (скріншоти: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії.