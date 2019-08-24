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В золоті і Gucci: Надя Дорофєєва підкорила яскравим фотосетом (відео)

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Надя Дорофєєва похвалилася модними кадрами з фотосесії для модного журналу

Надя Дорофєєва, відома українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло", похвалилася у своєму мікроблозі кадрами з крайньої фотосесії для Cosmopolitan. Стилісти закцентували увагу на одному з улюблених брендів артистки – Gucci. Фотосет включав кілька яскравих образів, один з яких був обраний для обкладинки журналу.

"Дивись бекстейдж зі зйомки вересневого номера і швидше біжи за журналом, він вже у продажу! І дякую суперкоманді!!" – написала артистка у підписі до відео.

Дорофєєва в Instagram показала бекстейдж фотосесії для Космополіт (відео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Слід зазначити, що Надя Дорофєєва стала першою українською знаменитістю, яка потрапила на обкладинку Cosmopolitan.

Фанати співачки почали висловлювати їй своє захоплення під відео:

  • Красуня.
  • Другий пост за день:) Надя, ти нас балуєш.
  • Відвезіть мене в Україну, і я скуплю всі журнали з Надею.
  • Сподіваюся, що і в Росії ми побачимо журнали з тобою...
  • Журнал офігенний!)
  • Окуляри Гуччі та боді тобі подарували? Чи це твої речі?)
  • Залишилося тільки змусити маму приїхати в Україну і скупити всі журнали. Ну або змусити журнали приїхати в Білорусь.
  • Надя, ви велика молодець, з'явилися вже двічі на обкладинці цього чудового журналу.
  • Слава Богу вже купила журнал і все прочитала. Шикарне інтерв'ю, особливо там, де розповідала про Вову. Побільше таких би інтерв'ю.

Дорофєєва в Instagram показала бекстейдж фотосесії для Космополіт (скріншоти: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Дорофєєва та Позитив розповіли про небезпеку професії.

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