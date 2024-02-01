Издевался и пытал гражданских в Херсонской области. Суд вынес приговор оккупанту

Прокуроры доказали, что с начала оккупации в Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил России был назначен на должность так называемого "коменданта-начальника гарнизона", который дислоцировался в поселке Лазурное.

"В подчинение псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника", - пишет пресс-служба.

Осужденный лично, а также отдавая приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией. Также захватывал чужую недвижимость.

Вместе с сообщниками террорист задержал председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Последнего удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь.

Фото: Суд вынес приговор оккупанту, который пытал гражданских в Херсонской области (Getty Images)

"От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", - отмечает Офис генерального прокурора.

Суд назначил террористу 12 лет тюрьмы.