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Издевался и пытал гражданских в Херсонской области. Суд вынес приговор оккупанту

Фото: Суд вынес приговор оккупанту, который пытал гражданских в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор российскому террористу, участвовавшему в задержании и пытках людей с проукраинской позицией в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офис генерального прокурора Украины.

Прокуроры доказали, что с начала оккупации в Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил России был назначен на должность так называемого "коменданта-начальника гарнизона", который дислоцировался в поселке Лазурное. 

"В подчинение псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника", - пишет пресс-служба. 

Осужденный лично, а также отдавая приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией. Также захватывал чужую недвижимость. 

Вместе с сообщниками террорист задержал председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Последнего удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь.

Фото: Суд вынес приговор оккупанту, который пытал гражданских в Херсонской области (Getty Images)

"От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", - отмечает Офис генерального прокурора. 

Суд назначил террористу 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд также недавно вынес приговор настоятелю храма УПЦ МП в Винницкой области, дискредитировавшему украинских военных и распространявшему российскую пропаганду.

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