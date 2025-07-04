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Издевательства над военными в 211 бригаде: дело экс-командира передали в суд

Пятница 04 июля 2025 16:26
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Издевательства над военными в 211 бригаде: дело экс-командира передали в суд Фото: в суд передали дело экс-командира 211 бригады (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бывшего командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ будут судить за бездействие во время военного положения. Олег Побережнюк знал об издевательствах и пытках военных, но сознательно не вмешивался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований.

Детали дела

По данным расследования, с февраля по июль 2024 года один из командиров взвода систематически превышал служебные полномочия и бесчеловечно обращался с солдатами.

Однако, несмотря на это, экс-командир не принял никаких мер, чтобы остановить издевательства или привлечь виновного к ответственности.

В ГБР указали, что подозреваемый офицер - сын начальника штаба этой же бригады, который, в свою очередь, является близким товарищем тогдашнего командира бригады. Это могло повлиять на решение последнего замолчать преступления.

В результате - вместо того, чтобы защищать права личного состава, командир фактически стал соучастником преступной бездеятельности, позволив длительное издевательство над подчиненными.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира. Его обвиняют в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Стоит добавить, что в ГБР и Офисе Генерального прокурора не называют имя обвиняемого, однако по данным РБК-Украина речь идет об Олеге Побережнюке.

Что известно о громком скандале в 211-й бригаде

В декабре 2024 года журналисты УП опубликовали расследование, в котором разоблачили факты коррупции, вымогательств и издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады Тернопольской области.

По данным издания, командование бригады применяло физическое насилие и вымогало деньги у бойцов под угрозой бросить "на мясо". Один из солдат даже был привязан к деревянному кресту и подвергся грубому избиению.

В то время командиром бригады был полковник Олег Побережнюк, а его крестник возглавлял один из взводов первого батальона. Именно его подозревают в пытках и вымогательстве средств у подчиненных.

Для проверки в бригаду направили комиссию из Генштаба ВСУ и инспекцию Минобороны.

После этого правоохранители объявили подозрение командиру 211-й бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку. Командиру суд назначил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен. 20 декабря Олег Побережнюк вышел на свободу, оплатив эту сумму.

А потом подозрение получил командир взвода 211-й понтонно-мостовой бригады, Владислав Пастух (сын начальника штаба), из-за жестокого обращения с подчиненными.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Суд Офис Генпрокурора
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