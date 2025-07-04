Издевательства над военными в 211 бригаде: дело экс-командира передали в суд

Бывшего командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ будут судить за бездействие во время военного положения. Олег Побережнюк знал об издевательствах и пытках военных, но сознательно не вмешивался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований .

Детали дела

По данным расследования, с февраля по июль 2024 года один из командиров взвода систематически превышал служебные полномочия и бесчеловечно обращался с солдатами.

Однако, несмотря на это, экс-командир не принял никаких мер, чтобы остановить издевательства или привлечь виновного к ответственности.

В ГБР указали, что подозреваемый офицер - сын начальника штаба этой же бригады, который, в свою очередь, является близким товарищем тогдашнего командира бригады. Это могло повлиять на решение последнего замолчать преступления.

В результате - вместо того, чтобы защищать права личного состава, командир фактически стал соучастником преступной бездеятельности, позволив длительное издевательство над подчиненными.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира. Его обвиняют в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Стоит добавить, что в ГБР и Офисе Генерального прокурора не называют имя обвиняемого, однако по данным РБК-Украина речь идет об Олеге Побережнюке.