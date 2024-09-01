Издевательство над подростком в Полтавской области: идет следствие, полицейских отстранили

Что этому предшествовало

В субботу, 31 августа, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о деле издевательства над подростком в Полтавской области.

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, избили и совершили сексуальные действия против 12-летнего парня.

Родители пострадавшего обратились к правоохранителям. Полиция не начала досудебное расследование, а составила административные протоколы на родителей двух парней. Родители получили штрафы в размере 850 гривен.

Омбудсмен обратился к полиции с требованием провести служебное расследование.

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