Издевательство над подростком в Полтавской области: идет следствие, полицейских отстранили

По факту издевательства над подростком в селе Котельва Полтавской области начато расследование. Полицейские, которые выписали штраф за насильственные действия против несовершеннолетнего, были отстранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).
Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.
Также прокуратура начала служебное расследование действий работников полиции, которые не открыли производство о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.
Как отмечает Офис генпрокурора, четыре человека отстранены от исполнения служебных обязанностей.
В субботу, 31 августа, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о деле издевательства над подростком в Полтавской области.
По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, избили и совершили сексуальные действия против 12-летнего парня.
Родители пострадавшего обратились к правоохранителям. Полиция не начала досудебное расследование, а составила административные протоколы на родителей двух парней. Родители получили штрафы в размере 850 гривен.
Омбудсмен обратился к полиции с требованием провести служебное расследование.
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