Издевались над солдатами и требовали деньги. Главное о скандале с командованием 211-й бригады

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Резонансный скандал в ВСУ

16 декабря издание "Украинская правда" опубликовало расследование относительно ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде. В материале говорится о многочисленных фактах злоупотреблений командования, физического насилия над военными, угрозах и вымогательстве денег у солдат.

211-я бригада специализируется на выполнении инженерных работ, в частности, сооружение понтонных переправ, оборудование оборонных позиций, и не участвует в боях на передовой, поэтому среди военных считается "жирной".

Среди личного состава подразделения много семейных связей: служат мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники. Как пишут журналисты, им туда могла помочь попасть жена комбрига Олега Побережнюка, которая еще недавно работала в ТЦК и СП.

Начальником штаба бригады является Валерий Пастух, а командиром одного из взводов первого батальона его сын и крестник комбрига – Владислав Пастух. Именно его обвиняют в издевательствах и вымогательстве денег у военнослужащих.

По данным УП, Владислав Пастух угрожал бойцам переводом в пехоту, шантажировал деньгами и применял физическую силу.

В частности, военнослужащих, которые употребляли алкоголь и отказывались платить за то, чтобы в их отношении не составляли протокол, он избивал. Одного из солдат Владислав Пастух привязывал к деревянному кресту.

Эти факты стали известны внутри бригады, однако никто не понес наказание. Владислава Пастуха только перевели в другую часть, а его отец выплатил деньги пострадавшим.

Кроме того, в расследовании журналистов говорится, что командир Олег Побережнюк привлекал военных для строительства своего частного дома.

Известно, что 4 военных получили направление в командировку в подразделение морской пехоты "Катран" в Херсонской области. Документально им оформили день нахождения на линии фронта с соответствующими повышенными боевыми выплатами. На самом деле военнослужащие не выполняли боевые задачи, а строили дом в Хмельницкой области для комбрига Побережнюка.

Относительно этого факта в 2023 году было начато расследование, но оно до сих пор продолжается.

Командира воинской части отстранили

На обнародованные журналистами факты издевательств над военными отреагировали в Генеральном штабе ВСУ. В воинскую часть направили комиссию Военной службы правопорядка ВСУ для проверки указанной информации.

"На время проведения проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности", – заявили в ведомстве.

В то же время в Генштабе отметили, что по отдельным указанным в расследовании фактам в сентябре 2024-го уже была проведена служебная проверка, в результате чего было возбуждено соответствующее уголовное производство.

Реакция Минобороны и омбудсмена

Факты издевательств и злоупотребления в командовании 211-й бригады проверит Главная инспекция Министерства обороны.

Глава ведомства Рустем Умеров распорядился немедленно начать работу инспекции. Он отметил, что затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими неприемлемы на 3 году войны.

"Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание", – высказался министр.

Скриншот facebook.com/rustemumerov.ua

Кроме того, Умеров анонсировал, что вскоре Минобороны представит законопроект о военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военных и будет гарантировать прозрачность в каждом подобном случае.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также анонсировал служебное расследование по ситуации в 211-й бригаде.

"Немедленно отправил письма на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования", – заявил омбудсмен и добавил, что берет ситуацию под личный контроль.

При подготовке использовались: текст расследования "Украинской правды", Telegram-канал Генерального штаба ВСУ, сообщение в Telegram-канале Дмитрия Лубинца, заявление главы Минобороны Рустема Умерова.