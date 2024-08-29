Уничтожил три ракеты и дрон: во время масштабной атаки 26 августа погиб летчик Алексей Месь

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны", - сказано в сообщении.
Прощание с летчиком прошло в четверг, 29 августа. На прощании присутствовали собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги.
Фото: прощание с пилотом (facebook.com/PvkZahid)
Почитание с неба павшего пилота отдала пара истребителей МиГ-29. А полет над процессией совершили боевые друзья Алексея.
Также приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.
"Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремление бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу за все и за всех", - написали Воздушные силы.
Ранее пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в Штатах. В Воздушных силах Украины не указывали, на каком самолете погиб Месь.
Однако издание CNN пишет, что украинский пилот погиб во время аварии американского истребителя F-16. В издании упоминают Алексея Меся, известного как "Moonfish".
Также сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что один из истребителей F-16, которые Украина недавно получила от союзников, якобы разбился. РБК-Украина обратилась за комментарием к Воздушным силам, но там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.