Уничтожил три ракеты и дрон: во время масштабной атаки 26 августа погиб летчик Алексей Месь
В понедельник, 26 августа, во время масштабной атаки РФ по Украине погиб летчик Воздушных сил Алексей Месь. Во время последнего вылета он сбил три вражеских ракеты и беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Facebook.
"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны", - сказано в сообщении.
Прощание с летчиком прошло в четверг, 29 августа. На прощании присутствовали собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги.
Почитание с неба павшего пилота отдала пара истребителей МиГ-29. А полет над процессией совершили боевые друзья Алексея.
Также приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.
"Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремление бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу за все и за всех", - написали Воздушные силы.
Ранее пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в Штатах. В Воздушных силах Украины не указывали, на каком самолете погиб Месь.
Однако издание CNN пишет, что украинский пилот погиб во время аварии американского истребителя F-16. В издании упоминают Алексея Меся, известного как "Moonfish".
Также сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что один из истребителей F-16, которые Украина недавно получила от союзников, якобы разбился. РБК-Украина обратилась за комментарием к Воздушным силам, но там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Масштабная атака РФ 26 августа
Днем 26 августа Россия нанесла масштабный удар по Украине. Тогда россияне выпустили по территории нашей страны 127 ракет и 109 дронов-камикадзе.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что силам ПВО удалось сбить 102 вражеских ракеты и 99 БпЛА .
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