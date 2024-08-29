Уничтожил три ракеты и дрон: во время масштабной атаки 26 августа погиб летчик Алексей Месь

В понедельник, 26 августа, во время масштабной атаки РФ по Украине погиб летчик Воздушных сил Алексей Месь. Во время последнего вылета он сбил три вражеских ракеты и беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Facebook.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны", - сказано в сообщении.

Прощание с летчиком прошло в четверг, 29 августа. На прощании присутствовали собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги.

Фото: прощание с пилотом (facebook.com/PvkZahid)

Почитание с неба павшего пилота отдала пара истребителей МиГ-29. А полет над процессией совершили боевые друзья Алексея.

Также приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

"Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремление бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу за все и за всех", - написали Воздушные силы.