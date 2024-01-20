Уничтожили 296 окупантов, 19 танков и не только. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте

С начала 2024 года спецназовцы "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 296 российских террористов. Также уничтожили 19 танков и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В течение года потери врага в результате ювелирной работы операторов дронов-камикадзе Центра спецопераций "А" СБУ составили: 296 оккупантов;

19 танков;

33 ББМ;

22 артиллерийские системы;

3 РСЗО;

5 ПВО и 6 РЭБ/РЭБ;

127 БпЛА;

85 единиц транспортной техники;

96 огневых позиций и укреплений;

3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных. В том числе на Таврическом направлении наши Силы обороны уничтожили еще 356 российских террористов и 13 единиц вражеской техники. Тем временем разведчики показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Тор" дроном Warmate 3.0.