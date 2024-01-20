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Уничтожили 296 окупантов, 19 танков и не только. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте

Суббота 20 января 2024 14:51
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Уничтожили 296 окупантов, 19 танков и не только. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте Фото: Спецназовцы СБУ показали работу на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала 2024 года спецназовцы "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 296 российских террористов. Также уничтожили 19 танков и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В течение года потери врага в результате ювелирной работы операторов дронов-камикадзе Центра спецопераций "А" СБУ составили:

  • 296 оккупантов;
  • 19 танков;
  • 33 ББМ;
  • 22 артиллерийские системы;
  • 3 РСЗО;
  • 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭБ;
  • 127 БпЛА;
  • 85 единиц транспортной техники;
  • 96 огневых позиций и укреплений;
  • 3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши Силы обороны уничтожили еще 356 российских террористов и 13 единиц вражеской техники.

Тем временем разведчики показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Тор" дроном Warmate 3.0.

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