Уничтожили 296 окупантов, 19 танков и не только. Спецназовцы СБУ показали работу на фронте
С начала 2024 года спецназовцы "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 296 российских террористов. Также уничтожили 19 танков и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
В течение года потери врага в результате ювелирной работы операторов дронов-камикадзе Центра спецопераций "А" СБУ составили:
- 296 оккупантов;
- 19 танков;
- 33 ББМ;
- 22 артиллерийские системы;
- 3 РСЗО;
- 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭБ;
- 127 БпЛА;
- 85 единиц транспортной техники;
- 96 огневых позиций и укреплений;
- 3 склада боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 января, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 375 270 военных.
В том числе на Таврическом направлении наши Силы обороны уничтожили еще 356 российских террористов и 13 единиц вражеской техники.
Тем временем разведчики показали уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса "Тор" дроном Warmate 3.0.
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