Уничтожение "Новочеркасска". В РФ впервые официально признали гибель моряка на корабле

В России впервые официально признали гибель моряка, который служил на большом десантном корабле "Новочеркасск". Его уничтожили ВСУ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт гимназии города Шахты в РФ.

Отмечается, что гимназии имени Пушкина сообщила о гибели своего выпускника старшего матроса Игоря Мещерякова. Он завершил обучение в шахтинской гимназии еще в 2017 году.

"С августа 2021 года проходил службу в 197-й бригаде больших десантных кораблей ВМФ РФ БДК "Новочеркасск" в звании матрос", - сообщила гимназия.

Также в учебном заведении уточнили, что Мещеряков погиб 26 декабря 2023 года.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили БДК "Новочеркасск" ЧФ РФ.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".

Также ASTRA писало, что на борту большого десантного корабля "Новочеркасск" Черноморского флота РФ в момент вчерашнего ночного ракетного удара по бухте Феодосийской временно оккупированной в Крыму находились почти 80 моряков.

Затем ASTRA писало, что в результате удара ВСУ по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии могли погибнуть срочники.