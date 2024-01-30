Уничтожение Крымского моста будет болезненным для Путина, но припадок не схватит, - Буданов

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов надеется, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост будет ликвидирован в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины в эфире национального телемарафона.

"Пылать ему нечему, он должен закончить свое существование", - отметил глава ГУР, отвечая на вопрос ведущих, будет ли пылать этот вражеский объект в этом году.

На уточняющий вопрос, прекратит ли данный мост существование в 2024 году, Буданов ответил: "я надеюсь".

Также глава военной разведки оценил вероятную реакцию российского диктатора Владимира Путина на такое развитие события. В частности, ответил на вопрос, готов ли руководитель Кремля смириться с потерей Керченского моста, и не решит ли применить ядерное вооружение.

"Да кого интересует, готов ли он или не готов. Есть объективная реальность. Вы думаете, что если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он бы сказал "да ну, вы что". Но есть объективная реальность. Неприятные вещи, к сожалению, случаются для обеих сторон", - высказался Буданов.

Также он призвал "не драматизировать ситуацию".

"То, что это будет болезненно (для Путина, - ред.), - вероятно. Сказать, что его схватит "припадок", - это не правда", - резюмировал Буданов.

Удары Сил обороны по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост подвергался ударам как минимум дважды. Так, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Добавим также, что в ноябре прошлого года в ГУР Минобороны заинтриговали кадрами, отснятыми вблизи Керченского моста.