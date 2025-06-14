Уничтоженные дома и жертвы: кадры последствий удара Ирана по Израилю

Удары Израиля и Ирана

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану. ЦАХАЛ атаковал ядерные и военные объекты Ирана. В результате операции Израиль также ликвидировал высшее военное руководство Ирана.

Иран уже следующей ночью, 14 июня, атаковал Израиль в ответ. Тегеран ударил ракетами. Известно, что было выпущено не менее 150 ракет, часть из которых сбили.

По данным СМИ, отражать атаку Ирана израильской ПВО помогали силы США.

По предварительным данным, в Израиле из-за ракетного удара погибли три человека, еще по меньшей мере 63 - ранены.

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