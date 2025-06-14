Уничтоженные дома и жертвы: кадры последствий удара Ирана по Израилю

Иран массированно атаковал Израиль в ночь на 14 июня. В нескольких городах серьезные разрушения, есть жертвы и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как известно, Иран выпустил по Израилю более 150 ракет. Под ударом были Тель-Авив и другие города Израиля.
Фото: Израиль в огне после атаки Ирана (x.com/AdameMedia)
Один из самых поврежденных городов - Рамат-Ган, вблизи Тель-Авива.
На кадрах опубликованных в сети там разрушены жилые дома и автомобили.
Фото: город Рамат-Ган после удара Ирана (x.com/Sfaisalafridi)
Также значительные повреждения в результате ракетного удара в городе Ришон-ле-Цион. Это четвертый крупнейший город в Израиле.
В Ришон-ле-Ционе также повреждены дома. На фото можно увидеть уничтоженные автомобили.
Фото: повреждении в городе Ришон-ле-Цион (x.com/OsintUpdates)
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану. ЦАХАЛ атаковал ядерные и военные объекты Ирана. В результате операции Израиль также ликвидировал высшее военное руководство Ирана.
Иран уже следующей ночью, 14 июня, атаковал Израиль в ответ. Тегеран ударил ракетами. Известно, что было выпущено не менее 150 ракет, часть из которых сбили.
По данным СМИ, отражать атаку Ирана израильской ПВО помогали силы США.
По предварительным данным, в Израиле из-за ракетного удара погибли три человека, еще по меньшей мере 63 - ранены.
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