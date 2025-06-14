Уничтоженные дома и жертвы: кадры последствий удара Ирана по Израилю

Иран массированно атаковал Израиль в ночь на 14 июня. В нескольких городах серьезные разрушения, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как известно, Иран выпустил по Израилю более 150 ракет. Под ударом были Тель-Авив и другие города Израиля.



Фото: Израиль в огне после атаки Ирана (x.com/AdameMedia)

Один из самых поврежденных городов - Рамат-Ган, вблизи Тель-Авива.

"Ущерб, подобного которому мы никогда не знали раньше" -- Части Тель-Авива лежат в тлеющих руинах сегодня ночью. pic.twitter.com/QbEoUoATHJ - Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 13 июня 2025 г.



На кадрах опубликованных в сети там разрушены жилые дома и автомобили.

Фото: город Рамат-Ган после удара Ирана (x.com/Sfaisalafridi)

Также значительные повреждения в результате ракетного удара в городе Ришон-ле-Цион. Это четвертый крупнейший город в Израиле.

SON DAKİKA: Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion'da önemli yıkım; kritik durumdaki kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda yaralı bildirildi.



Bölgedeki elektrik kesintileri var.

pic.twitter.com/Q8hhAteDIO — Saba (@Saba31581857) June 14, 2025

В Ришон-ле-Ционе также повреждены дома. На фото можно увидеть уничтоженные автомобили.

Фото: повреждении в городе Ришон-ле-Цион (x.com/OsintUpdates)