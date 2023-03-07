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Пренебрегают элементарной человечностью. В Госдепе США прокомментировали убийство украинского пленника

Фото: представитель Госдепа США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США назвал видео убийства россиянами украинского пленника "ужасным" и заявили, что Россия презирает "элементарную человечность".

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто захватывает дух с точки зрения ее варварства", - заявил Прайс.

Он добавил, что России "должно быть стыдно за себя", а их действия пренебрегают "элементарной человечностью, основными правилами войны и порядочностью". Прайс также отметил, что, к сожалению, это не единственный случай военных преступлений России, а их количество определяется десятками тысяч фактов.

Напомним, что российские оккупанты расстреляли украинского военного за его слова "Слава Украине". В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

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Война России против УкраиныСоединенные Штаты Америки