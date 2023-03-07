Пренебрегают элементарной человечностью. В Госдепе США прокомментировали убийство украинского пленника

В Государственном департаменте США назвал видео убийства россиянами украинского пленника "ужасным" и заявили, что Россия презирает "элементарную человечность".
Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто захватывает дух с точки зрения ее варварства", - заявил Прайс.
Он добавил, что России "должно быть стыдно за себя", а их действия пренебрегают "элементарной человечностью, основными правилами войны и порядочностью". Прайс также отметил, что, к сожалению, это не единственный случай военных преступлений России, а их количество определяется десятками тысяч фактов.
Напомним, что российские оккупанты расстреляли украинского военного за его слова "Слава Украине". В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.