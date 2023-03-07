Пренебрегают элементарной человечностью. В Госдепе США прокомментировали убийство украинского пленника

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто захватывает дух с точки зрения ее варварства", - заявил Прайс.

Он добавил, что России "должно быть стыдно за себя", а их действия пренебрегают "элементарной человечностью, основными правилами войны и порядочностью". Прайс также отметил, что, к сожалению, это не единственный случай военных преступлений России, а их количество определяется десятками тысяч фактов.