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Оскорбление военных. За какие действия и как могут наказать гражданских

Какое наказание предусмотрено за оскорбление военных (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинское законодательство предусматривает наказание за проявление пренебрежения к военнослужащим и работникам правоохранительных органов.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, какие действия могут расценить как проявление пренебрежения к военным и какое наказание за это предусмотрено.

Которые действия могут квалифицировать как пренебрежение к военному

"Оскорбление военнослужащих является серьезным правонарушением, подлежащим как уголовной, так и административной ответственности. Конкретные меры наказания зависят от характера правонарушения и обстоятельств дела. Суды в Украине уже имеют определенную практику вынесения решений за такие действия, что свидетельствует о серьезном отношении к этому вопросу со стороны государства", - говорит юрист.

Проявлением пренебрежения могут признать:

  • вербальное оскорбление - публичные или частные словесные нападения, использование оскорбительных слов или выражений
  • физическое нападение - даже без нанесения значительных телесных повреждений
  • неповиновение приказам - отказ выполнять законные приказы военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей
  • публичная дискредитация - распространение ложной информации или заявлений, подрывающих авторитет военнослужащих или военных подразделений

Какое наказание за оскорбление военных

Вид наказания будет зависеть от самого нарушения и инкриминируемой статьи. Могут возбудить дело по статье 426-1 "Насилие в отношении работника правоохранительного органа или военнослужащего".

"Она предусматривает ответственность за насилие или угрозу насилия в отношении военнослужащих, которое может включать и словесное оскорбление", - объясняет Франчук.

Также могут инкриминировать статью 435 "Неповиновение". Она включает неуважение к военному командованию, отказ выполнять приказы и другие проявления неповиновения, которые могут рассматриваться как пренебрежение к военному.

Некоторые нарушения могут расценить как "Мелкое хулиганство" и наказать по статье 173 Административного кодекса.

"Эта статья может применяться в случаях, когда пренебрежение к военному происходит в форме публичного оскорбления или непристойного поведения", - говорит юрист.

Уголовная ответственность:

  • лишение свободы: до нескольких лет, в зависимости от тяжести преступления
  • могут наложить штраф - суммы определяются судом
  • другие меры - исправительные работы, ограничение свободы и т. п.

Административная ответственность:

  • могут назначить штраф, суммы определяются в зависимости от тяжести проступка
  • административный арест до 15 суток

"Существуют случаи, когда суды в Украине выносили решение о пренебрежении военнослужащими. Чаще всего такие дела рассматриваются в контексте насилия или публичных оскорблений. Например, были случаи, когда суды осуждали лиц за публичное унижение чести и достоинства военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей", - говорит Франчук.

Так, в 2022 году суд в Днепре приговорил женщину к 1 году ограничения свободы за то, что она публично оскорбила группу военных, которые возвращались из зоны боевых действий.

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