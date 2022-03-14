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"Знають, що ми переможемо": Зеленський відвідав блокпости в Києві

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 13 березня відвідав блокпости в Києві. Глава держави зазначив, що не хотів публічного висвітлення свого візиту до захисників столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Заїжджав сьогодні (13 березня - ред.) на блокпости. Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто, підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це", - сказав глава держави.

За його словами, на блокпосту він зустрів звичайну людину, яка щодня підтримує наших захисників і привозить їм каструлю смачного українського борщу.

"На таких людях століттями тримається наша країна. Завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні", - додав Зеленський.

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