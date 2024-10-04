Найдены убитыми владельцы озер во Львовской области: что известно

Во Львовской области объявили план "Перехват" из-за жестокого убийства супругов в собственном доме в Шептицком районе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ГУ Национальной полиции Львовской области.
Сообщается, что 51-летний мужчина был обнаружен застреленным в коридоре дома, а его 48-летнюю жену нашли мертвой с травмами головы.
Отмечается, что после совершения преступлений нападавший уехал в автомобиле убитого им владельца хозяйства.
С 6:00 во Львовской области проходит специальная полицейская операция по перехвату злоумышленника.
Следователи Червоноградского отдела полиции уже расследуют уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Преступнику может грозить пожизненное лишение свободы.
Также было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что следственные действия продолжаются. Продолжаются следственные действия.
Источники РБК-Украина в полиции сообщили, что речь идет о супругах Белоусовых.
Фото: правоохоронці на місці вбивства родини Білоус (lv.npu.gov.ua)
Издание Lviv.media отметило, что супруги владели озерами в селе Лопатин.
Напомним, что вчера, 3 октября, в Броварах был застрелен житель Львовской области. Известно, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым носил неприязненный характер. Злоумышленник убедил своего 51-летнего товарища убить мужчину. Он застрелил оппонента вора прямо в гостиничном номере, произведя несколько выстрелов, а затем скрылся с места происшествия.
Также недавно правоохранители задержали вора, который хотел убить чиновника Мелитопольского горсовета.
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