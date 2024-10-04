Найдены убитыми владельцы озер во Львовской области: что известно

Сообщается, что 51-летний мужчина был обнаружен застреленным в коридоре дома, а его 48-летнюю жену нашли мертвой с травмами головы.

Отмечается, что после совершения преступлений нападавший уехал в автомобиле убитого им владельца хозяйства.

С 6:00 во Львовской области проходит специальная полицейская операция по перехвату злоумышленника.

Следователи Червоноградского отдела полиции уже расследуют уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Преступнику может грозить пожизненное лишение свободы.

Также было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что следственные действия продолжаются. Продолжаются следственные действия.

Источники РБК-Украина в полиции сообщили, что речь идет о супругах Белоусовых.

Фото: правоохоронці на місці вбивства родини Білоус (lv.npu.gov.ua)

Издание Lviv.media отметило, что супруги владели озерами в селе Лопатин.