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В Одессе мужчина угрожал сотрудникам ТЦК пистолетом во время проверки данных

Фото: Одессе задержали мужчину, который угрожал работникам ТЦК пистолетом (od.npu.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

В Одессе мужчина угрожал пистолетом сотрудникам ТЦК и СП во время проверки военно-учетных данных. Правоохранители по данному факту возбудили уголовное производство.

Два дня назад, 20 августа на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы, во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных у прохожего, он отказался предоставить документы и спровоцировал конфликт с военными.

"Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем сбежал", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, личность 38-летнего правонарушителя удалось установить уже 21 августа. Отмечается, что мужчина отказался объяснить свои действия правоохранителям.

Полицейские изъяли у него пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Он будет направлен на экспертизу.

Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы за угрозу убийством (ст. 129 УК Украины). Решается вопрос о вручении ему подозрения.

Фото: в Одессе мужчина угрожал сотрудникам ТЦК пистолетом (od.npu.gov.ua)

Напомним, недавно Кабинет министров уточнил требования к оформлению повесток, а также определил механизм их проверки и отправки.

Ранее мы сообщали, что в одном из Одесских ТЦК произошла стычка, во время которой неизвестные пытались "похитить" военнообязанного.

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