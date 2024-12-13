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Заставлял военных работать на свою семью. ГБР разоблачило чиновника воинской части

Пятница 13 декабря 2024 15:14
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Заставлял военных работать на свою семью. ГБР разоблачило чиновника воинской части Фото: ГБР разоблачило заместителя начальника батальона ВСУ на превышении служебных полномочий (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области на превышении власти и служебных полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Что произошло

Как пишет ГБР, с января 2023-го четверо военных осуществляли строительные, а также другие работы на территории домохозяйства заместителя начальника подразделения. В том же числе они работали в киоске, который принадлежит жене чиновника. Последняя же контролировала и координировала работу военных.

В случае отказа работать подозреваемый угрожал военным отправить их на передовую без подготовки.

Фото: ГБР разоблачило начальника батальона ВСУ на превышении служебных полномочий (dbr.gov.ua)

"Военнослужащие, которые работали разнорабочими у своего командира, почти два года не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач. Львиную долю выплат они отдавали своему "работодателю", отдельно их трудовая деятельность на семью чиновника не оплачивалась", - пишет ГБР.

Во время обысков по месту жительства у заместителя начальника подразделения были изъяты:

  • денежные средства;
  • документы;
  • черновые записи и другое имущество, которое может свидетельствовать о незаконной деятельности чиновника.

Согласно предварительным данным, установленная сумма ущерба государству составляет более 3 млн гривен.

Что грозит

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения - ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР недавно разоблачило командира воинской части, который заставлял подчиненных строить дома для своих родственников.

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