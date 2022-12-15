Заставлял гражданских собирать тела погибших. Экс-полицейский из Лимана получил подозрение

Государственное бюро расследований (ГБР) выписало подозрение экс-полицейскому из Лимана. Во время оккупации города он перешел на сторону врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Бывший правоохранитель отказался эвакуироваться из города и пошел на сотрудничество с захватчиками. Предатель получил "должность" в так называемой "народной милиции".
"По приказам оккупационных властей фигурант доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших, выполнять другую работу", - рассказали в ГБР.
Сейчас бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что всех правоохранителей, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, уволили из Нацполиции. Тех, кто смог выйти из оккупации, тщательно проверили с использованием полиграфа.
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