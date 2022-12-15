Заставлял гражданских собирать тела погибших. Экс-полицейский из Лимана получил подозрение

Бывший правоохранитель отказался эвакуироваться из города и пошел на сотрудничество с захватчиками. Предатель получил "должность" в так называемой "народной милиции".

"По приказам оккупационных властей фигурант доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших, выполнять другую работу", - рассказали в ГБР.

Сейчас бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение.