Заставлял солдат строить ему дом. Военкому из Закарпатья избрали меру пресечения

В понедельник, 7 августа, Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен. Его подозревают в использовании солдат для постройки собственного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", - говорится в решении судьи.

В чем подозревают военкома

Военный комиссар одного из районов в Закарпатье заставлял солдат строить ему поместье. Правоохранители объявили ему о подозрении.

"С начала марта этого года по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки солдаты вместо службы проводили строительные работы на его поместье", - сообщили в ГБР.

На месте строительства, а также в квартире и рабочем кабинете чиновника провели обыски.

Во время обысков у чиновника изъяли 3,5 тысячи долларов, атрибутику России (монеты, документы о получении образования в РФ), одежду с эмблемами СССР и РФ, удостоверения офицера МО СССР, а также значки, кокарды и георгиевские ленты.