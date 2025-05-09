Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР задержало проректора военной академии

Работники Государственного бюро расследований по материалам УВБ Государственной пограничной службы задержали проректора военной академии. Он заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, с начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к выполнению строительных работ на своем участке вместо надлежащего выполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы. Сейчас установлено по меньшей мере пять таких лиц. Также проверяется информация о возможном использовании труда курсантов.
6 мая 2025 года работники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии - в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета.
Точный размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается.
Чиновника задержали и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 УК Украины - превышение военным должностным лицом служебных полномочий и присвоение военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 450 тысяч гривен отстранен от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Фото: ГБР задержало проректора военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом (dbr.gov.ua)
Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей заставлял подчиненных строить ему частный дом.
Согласно данным следствия, с августа 2022 года заместитель командира воинской части приказал бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины - строить для него имение под Одессой.
Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн гривен.
Также в Одесской области разоблачили одного из командующих регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" на привлечении бойцов к строительству его же имения.
А в Днепропетровской области разоблачили командира воинской части. Подполковник заставлял подчиненных строить дома для своих родственников.
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