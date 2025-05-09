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Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР задержало проректора военной академии

Пятница 09 мая 2025 17:50
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Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР задержало проректора военной академии Фото: ГБР задержало проректора военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Работники Государственного бюро расследований по материалам УВБ Государственной пограничной службы задержали проректора военной академии. Он заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, с начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к выполнению строительных работ на своем участке вместо надлежащего выполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы. Сейчас установлено по меньшей мере пять таких лиц. Также проверяется информация о возможном использовании труда курсантов.

6 мая 2025 года работники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии - в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета.

Точный размер ущерба, нанесенного государству, устанавливается.

Чиновника задержали и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 УК Украины - превышение военным должностным лицом служебных полномочий и присвоение военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 450 тысяч гривен отстранен от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото: ГБР задержало проректора военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом (dbr.gov.ua)

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Согласно данным следствия, с августа 2022 года заместитель командира воинской части приказал бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины - строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн гривен.

Также в Одесской области разоблачили одного из командующих регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" на привлечении бойцов к строительству его же имения.

А в Днепропетровской области разоблачили командира воинской части. Подполковник заставлял подчиненных строить дома для своих родственников.

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