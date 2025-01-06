Заставлял подчиненных строить дом. ГБР завершило расследование против экс-командира ТрО

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны (ТрО) "Юг". Ему грозит шесть лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Как пишет ГБР, обвинительный акт был направлен в суд. Чиновник был уволен из Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

В соответствии с ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: ГБР завершило расследование против экс-командира ТРО (dbr.gov.ua)

Что известно о деле

В июне 2024 ГБР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили тогдашнему командующему ТрО "Юг" подозрение из-за того, что он привлекал подчиненных к строительству его же частного дома.

Подчиненные строили ему дом в течение года. В частности они получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.