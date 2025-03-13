Заставляли слушать ABBA и Slipknot: британец рассказал о пытках в российском плену

Плен в Мариуполе

Пиннер служил в 36-й бригаде морской пехоты Украины, когда российские войска начали полномасштабное наступление в феврале 2022 года. Его подразделение оказалось в осаде Мариупольского металлургического комбината имени "Ильича", а затем попыталось вырваться из города. Во время побега группа была разбита, а сам Пиннер потерялся.

"Я не ел пять дней, выживал на двух капустных листьях", - вспоминает он.

В конце концов, истощенного и обессиленного, его захватили в плен российские военные.

Пытки и приговор

По словам Пиннера, сразу после задержания его связали, ударили ножом в ногу и бросили в комнату с дренажным отверстием в полу. Ему накинули на плечи украинский флаг и спросили, хочет ли он позвонить домой. Затем к его пальцам прикрепили электроды и подключили к полевому телефону.

"Это было невыносимо. Удар - и ты падаешь, слюна течет, тело начинает дергаться", - рассказывает Пиннер.

Пытки продолжались в колонии оккупированного Донецка, которую называют "Черной тюрьмой". Заключенных избивали, заставляли слушать громкую музыку и наказывали за сон в неопределенное время. Питание было минимальным - кусок хлеба в день. За время заключения Пиннер похудел на 20 кг и получил тяжелые травмы спины, бедер и ног.

В июне 2022 года оккупационный суд "ДНР" приговорил его к смертной казни за "терроризм".

Спасение и возвращение

Пиннера удалось спасти благодаря обмену пленными в сентябре 2022 года. Посредником выступил российский олигарх Роман Абрамович. Соглашение заключили при содействии Саудовской Аравии.

"Мне сказали собирать вещи, я думал, что иду на казнь", - вспоминает Пиннер. Но вместо этого его отправили в Эр-Рияд, а затем - в Лондон.

Сегодня Пиннер продолжает помогать Украине, работая в сфере гуманитарной помощи. Он призывает Запад не прекращать поддержку Киева: "Украина должна выстоять. Если она упадет, следующей будет Европа".