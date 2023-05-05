СМИ установили еще более двух тысяч погибших оккупантов, значительная часть - "вагнеровцы"

За последний месяц журналистам удалось установить имена 2367 погибших на территории Украины российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 22 055 российских военных, погибших на войне в Украине. За последний месяц в список прибавилось 2367 имен.
Как отмечается, значительная часть потерь - это погибшие в Бахмуте бойцы ЧВК "Вагнера". Среди них есть как обычные наемники, так и заключенные.
Вечером 4 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин записал видео на фоне десятков тел погибших наемников. Он обвинил российское министерство обороны в их гибели. По словам Пригожина, "вагнеровцам" не хватает снарядов.
"Пригожин уже во второй раз показывает масштабы потерь в своем ЧВК. В наших сводках количество подтвержденных потерь в ЧВК на сутки значительно меньше, чем показывает Пригожин. Это значит, что количество погибших в Бахмуте мы пока оценить не можем. Кроме того, заключенных, завербованных в ЧВК, часто хоронят тайно и на отдельных кладбищах", - отмечают журналисты.
В других родах войск потери практически незаметны. Доля тех, чью принадлежность к войскам определить не удается, растет. Как пишет издание, большинство из них, по-видимому, не были профессиональными военными до начала вторжения в Украину. Такие выводы можно сделать по их личным страницам, а также по данным из некрологов (гражданские места работы и прочее).
"Без прямого указания мы не можем отнести конкретных людей к добровольцам, бойцам ЧВК или мобилизованным, но мы предполагаем, что людей в этих категориях больше, чем мы можем обнаружить", - сообщают журналисты.
В настоящее время СМИ известны имена 2057 погибших мобилизованных. Журналисты также подтвердили гибель девяти офицеров со званием подполковника и выше.
Напомним, по данным Генштаба, на утро 5 мая общие потери личного состава армии РФ составляют около 193 210 человек. Украинские бойцы за прошлые сутки ликвидировали еще 620 оккупантов.
Также ранее мы писали, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы его наемники покинут позиции в Бахмуте и отдадут их подразделениям Минобороны РФ. Это якобы произойдет 10 мая. Причиной является нехватка боеприпасов.
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