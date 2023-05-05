СМИ установили еще более двух тысяч погибших оккупантов, значительная часть - "вагнеровцы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиазону " .

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 22 055 российских военных, погибших на войне в Украине. За последний месяц в список прибавилось 2367 имен.

Как отмечается, значительная часть потерь - это погибшие в Бахмуте бойцы ЧВК "Вагнера". Среди них есть как обычные наемники, так и заключенные.

Вечером 4 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин записал видео на фоне десятков тел погибших наемников. Он обвинил российское министерство обороны в их гибели. По словам Пригожина, "вагнеровцам" не хватает снарядов.

"Пригожин уже во второй раз показывает масштабы потерь в своем ЧВК. В наших сводках количество подтвержденных потерь в ЧВК на сутки значительно меньше, чем показывает Пригожин. Это значит, что количество погибших в Бахмуте мы пока оценить не можем. Кроме того, заключенных, завербованных в ЧВК, часто хоронят тайно и на отдельных кладбищах", - отмечают журналисты.

В других родах войск потери практически незаметны. Доля тех, чью принадлежность к войскам определить не удается, растет. Как пишет издание, большинство из них, по-видимому, не были профессиональными военными до начала вторжения в Украину. Такие выводы можно сделать по их личным страницам, а также по данным из некрологов (гражданские места работы и прочее).

"Без прямого указания мы не можем отнести конкретных людей к добровольцам, бойцам ЧВК или мобилизованным, но мы предполагаем, что людей в этих категориях больше, чем мы можем обнаружить", - сообщают журналисты.

В настоящее время СМИ известны имена 2057 погибших мобилизованных. Журналисты также подтвердили гибель девяти офицеров со званием подполковника и выше.