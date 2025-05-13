СМИ обнаружили вероятные связи украинских авиакомпаний с подсанкционными структурами из РФ: что известно

Украинские авиационные компании подозревают в сотрудничестве с подсанкционными структурами и поставщиками из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование.

В частности, в центре расследования - бизнесмен Роман Милешко и народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин.

По данным журналистов, связанная с Милешко компания "НЗ Оперейшнс" за последние два года заключила государственные контракты на сумму более 2 млрд грн несмотря на то, что имеет уставный капитал всего 120 тысяч грн. Авторы материала указывают на вероятное лоббирование интересов компании народным депутатом Копытиным, с которым Милешко связывают давние личные и бизнес-связи.

Также журналисты обнаружили, что другая компания, которая фигурирует в расследовании, - "МС Авиа-Грейд" - в 2022 году получила государственный контракт на модернизацию 10 вертолетов Ми-8 общей стоимостью более 470 млн грн. До конца 2023 года было передано только четыре вертолета.

Как отмечают опрошенные журналистами эксперты, установленное оборудование может быть не адаптировано к украинским климатическим условиям.

Отдельное внимание журналисты обратили на вероятное использование российских запчастей и приобретение авиатехники через оффшорные компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Один из примеров - приобретение вертолета Ми-17 2024 года через подсанкционную компанию AMIS.

Среди контактов Милешко авторы упоминают также Алеко Ткемадзе, которого связывают с пророссийским грузинским политиком и миллиардером Бидзиной Иванишвили.

По данным Госпогранслужбы, Милешко с ноября 2024 года находится за границей.

В то же время Игорь Копытин на запросы не ответил. Материалы расследования журналисты передали в НАБУ, ГБР и СБУ.