СМИ сообщают о гибели главаря ХАМАС

Аймана Юниса считали один из предводителей террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев Нусейрат в Секторе Газа, где, по предварительным данным, находился дом главаря боевиков.

СМИ сообщили, что под завалами уничтоженного дома в Нусейрате было обнаружено тело Аймана Юниса. Отмечается, что там также обнаружены тела еще семи погибших. Их личности неизвестны.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Ночью стороны обменялись ракетными ударами.

Утром уже на севере Израиля раздались взрывы. Группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, которые производились из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

При этом количество пострадавших с обеих сторон уже превышает более 3 тысяч человек, а погибшими считаются сотни человек.

В результате боевых действий в Израиле также могла погибнуть украинка. Пока официального доказательства этого нет.