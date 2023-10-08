RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ сообщают о гибели главаря ХАМАС

Фото: СМИ сообщают о гибели главаря ХАМАС (flickr.com/idfonline)
Автор: Наталья Юрченко

Один из лидеров группировки ХАМАС Айман Юнис, вероятно, был ликвидирован. Он погиб в результате ракетного удара Израиля по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jfra News и "Новости Израиля".

Аймана Юниса считали один из предводителей террористов ХАМАС. Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев Нусейрат в Секторе Газа, где, по предварительным данным, находился дом главаря боевиков.

СМИ сообщили, что под завалами уничтоженного дома в Нусейрате было обнаружено тело Аймана Юниса. Отмечается, что там также обнаружены тела еще семи погибших. Их личности неизвестны.

 

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

К вечеру израильские военные вернули под контроль часть территории, а также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Ночью стороны обменялись ракетными ударами.

Утром уже на севере Израиля раздались взрывы. Группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, которые производились из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

При этом количество пострадавших с обеих сторон уже превышает более 3 тысяч человек, а погибшими считаются сотни человек.

В результате боевых действий в Израиле также могла погибнуть украинка. Пока официального доказательства этого нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа