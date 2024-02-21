СМИ сообщили, что ромы избили сотрудника ТЦК в Мукачево: полиция опровергла

Детали конфликта

Недавно в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как неизвестные избивают мужчину в военной форме. Инцидент произошел в городе Мукачево.

В сети отметили, что пострадавшим якобы был сотрудник ТЦК, а нападающие - ромы.

скриншот видео

Реакция полиции

Главное управление полиции Закарпатской области отмечает, что инцидент являлся бытовым конфликтом. Правоохранители вставили установивших лиц, зафиксированных на видео.

При этом подчеркивают, что мужчина действительно военный, но конфликт не был связан с его служебной деятельностью. О ТЦК и ромах в сообщении полиции речь не идет.

Следователи полиции квалифицировали данное событие по ч. 2 ст. 296 УК, то есть хулиганство. По делу продолжаются все необходимые процессуальные действия для установления причин и обстоятельств инцидента.