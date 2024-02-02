СМИ подтвердили гибель командира сбитого над Азовским морем самолета А-50

По данным СМИ, командира российского самолета дальней разведки радиолокации А-50 звали Вячеслав Левченко. При этом в соцсетях пишут, что его жене уже сообщили о гибели мужа.

Ей сказали, что Левченко и весь экипаж самолета А-50 считается пропавшим без вести.

Кроме этого, журналисты установили, что с 19 января к списку погибших на войне в Украине россиян добавилось еще 1176 человек, включая 15 военных в звании от подполковника и выше.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

Подробнее о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

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