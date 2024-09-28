СМИ назвали вероятного преемника убитого лидера "Хезболлы"

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, вчера, 27 сентября, израильская армия нанесла удар по столице Ливана. Как позже выяснилось, целью атаки был Хасан Насралла, возглавлявший группировку "Хезболла" в течение 32 лет.

В СМИ распространялись слухи о судьбе Насраллы после авиаудара в Израиль. Некоторые издания сообщали, что лидер боевиков погиб, другие утверждали, что он жив.

Однако сегодня, 28 сентября, Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.

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