СМИ установили россиянина, который мог быть причастен к расстрелу пленных бойцов ВСУ

Издание Financial Times установило личность российского военного, который, вероятно, участвовал в казни украинских военнопленных. Он мог быть причастен к убийству 6 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование FT .

По данным исследования Financial Times, речь идет о военнослужащем 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ 32-летнем Олеге Яковлеве. Он в январе этого года опубликовал на своем Youtube-канале видео казни, которое впоследствии удалил.

Издание пишет, что на кадрах было видно, как россиянин в маске приказывает безоружным украинским военнопленным пройти к куче бревен. Затем оккупант и его "сослуживцы" расстреливают 6 украинцев в спину с близкого расстояния.

Детали исследования

Исследователи установили, что российские военные в видео обращаются к солдату в маске с позывным "Сара". То же самое имя Олег Яковлев использовал в другом ролике, опубликованном на его Youtube-канале.

Эксперты сравнили голос на видео с расстрелом украинских бойцов с аудио из соцсетей Яковлева. Они обнаружили "сильные элементы сходства" в звучании. В то же время FT подчеркивает, что из-за специфики сжатия аудиофайлов в соцсетях окончательное совпадение установить сложно.

Сам Яковлев отрицает свою причастность к казни украинских воинов, при этом оккупант заявил, что "российский военный на видео убил этих людей не просто так".

По данным украинских властей, подразделение Яковлева причастно к многочисленным военным преступлениям, в том числе и к казням на поле боя.