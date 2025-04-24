СМИ узнали тип ракеты, которая атаковала Киев и убила 8 человек

Так, ракета, которая убила по меньшей мере восемь человек в Киеве этой ночью, была северокорейской.

Источник, на который ссылаются журналисты, идентифицировал ракету как KN-23, северокорейскую баллистическую ракету малой дальности, "известную своей маневренностью, точностью и способностью нести как обычные, так и ядерные боеголовки".