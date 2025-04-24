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СМИ узнали тип ракеты, которая атаковала Киев и убила 8 человек

Киев, Четверг 24 апреля 2025 13:57
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СМИ узнали тип ракеты, которая атаковала Киев и убила 8 человек Фото: СМИ узнали тип ракеты, которая атаковала Киев и убила 8 людей (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне устроили обстрел Киева, во время которого были убиты восемь человек, десятки были ранены. Журналисты узнали тип ракеты, которая стала причиной трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Так, ракета, которая убила по меньшей мере восемь человек в Киеве этой ночью, была северокорейской.

Источник, на который ссылаются журналисты, идентифицировал ракету как KN-23, северокорейскую баллистическую ракету малой дальности, "известную своей маневренностью, точностью и способностью нести как обычные, так и ядерные боеголовки".

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 24 апреля Россия снова устроила массированный удар по Украине. В польше из-за обстрела поднимали авиацию.

В общей сложности оккупанты запустили по Украине 70 ракет различных типов и 145 дронов. Основное направление удара врага был Киев. Силы противовоздушной обороны сбили 48 ракет и 64 дрона.

На данный момент в Киеве известно о 8 погибших и 70 пострадавших из-за российского обстрела. В Киеве почтят память погибших в результате массированной российской атаки. День траура объявили на 25 апреля.

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