СМИ узнали тип ракеты, которая атаковала Киев и убила 8 человек

Россияне устроили обстрел Киева, во время которого были убиты восемь человек, десятки были ранены. Журналисты узнали тип ракеты, которая стала причиной трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Так, ракета, которая убила по меньшей мере восемь человек в Киеве этой ночью, была северокорейской.

Источник, на который ссылаются журналисты, идентифицировал ракету как KN-23, северокорейскую баллистическую ракету малой дальности, "известную своей маневренностью, точностью и способностью нести как обычные, так и ядерные боеголовки".