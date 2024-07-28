"Преступление не останется безнаказанным": Зеленский о второй годовщине теракта в Еленовке

Сегодня, 28 июля, прошло ровно два года с момента теракта в Еленовке, в результате чего погибли украинские пленные. Это преступление не останется безнаказанным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня в Украине вспоминаем о наших людях, которые были убиты русскими извергами в Еленовке... вечная память всем нашим людям, которые были убиты оккупантом. Слава всем, кто дерется и работает ради нашего государства. Обязательно защитим нашу Украину", - сказал президент.

В вечернем обращении президент подчеркнул, что это одно из самых страшных преступлений страны-агрессора. Поэтому Россия должна за это отвечать и будет. И нет такого развития событий, при котором убийцы останутся безнаказанными.

Трагедия в Еленовке

В июле 2022 года российские захватчики устроили взрыв в колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные. Среди них были и защитники "Азовстали".

По данным россиян, там погибло более 50 наших военных.

Согласно информации разведки, враг не хотел отменить украинских солдат в Еленовке, поэтому решил казнить их, чтобы скрыть следы пыток и условия содержания.

В июле 2023 года стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них были идентифицированы.

Напомним, ранее РБК-Украина делало детальный разбор, что было известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.