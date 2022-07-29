Зло закінчиться перемогою України: в Конгресі США відреагували на катування бійця ЗСУ

"Варварство та розпуста російських окупантів викликають огиду. Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, порівняння міст із землею. Непереборне зло", - пише Массаро.

Старий радник Конгресу закликав надати Україні ATACMS та сучасні танки, аби наші бійці якнайскоріше покінчили з російським злом.

"Російське зло закінчиться лише з перемогою України. Російські військові злочини в Україні - це образа всього людства", - додає Массаро.

Реакція Подоляка:

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія, є країною людожерів та катів, які не зможуть уникнути кари в майбутньому.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - пише Подоляк.