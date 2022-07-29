RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зло закінчиться перемогою України: в Конгресі США відреагували на катування бійця ЗСУ

Фото: в Конгресі США відреагували на катування бійця ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Конгресі США засудили катування українського бійця, яке потрапило до мережі. Закликали негайно допомогти Україні перемогти російське зло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт старшого радника Конгресу США Пола Массаро.

"Варварство та розпуста російських окупантів викликають огиду. Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, порівняння міст із землею. Непереборне зло", - пише Массаро.

Старий радник Конгресу закликав надати Україні ATACMS та сучасні танки, аби наші бійці якнайскоріше покінчили з російським злом.

"Російське зло закінчиться лише з перемогою України. Російські військові злочини в Україні - це образа всього людства", - додає Массаро.

Реакція Подоляка:

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія, є країною людожерів та катів, які не зможуть уникнути кари в майбутньому.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - пише Подоляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки