Звезда волейбольной сборной Украины переехала в чемпионат Франции

28-летняя украинка усилила середняка Лиги A. Она впервые будет выступать за пределами Украины.

Мелюшкина перешла в "Кемпер" на правах свободного агента. "Прометей" прекратил свое существование, а волейболистки отечественного гранда ищут новые команды. В прошлом сезоне Суперлиги центральная блокирующая стала лидером чемпионата по результативным подачам – 0,51 эйса за партию.

В составе "Кемпера" Мелюшкина сможет дебютировать в стартовом туре чемпионата Франции. 28 сентября бретонки в гостях встретятся с "Каннами".

Кто такая Диана Мелюшкина

Уроженка Кременчуга, девичья фамилия – Карпец. На взрослом уровне дебютировала в составе тернопольской "Галичанки".

Цвета команды защищали в 2012-2016 гг. Позже выступала за южненский "Химик", а в "Прометей" перешла перед сезоном 2019/20. Шестикратная чемпионка Украины по 6 раз триумфовала в Кубке и Суперкубке Украины. В составе сборной Украины победила в Евролиге (2017).

MVP чемпионата Украины (2018/19). Звание – мастер спорта Украины международного класса.