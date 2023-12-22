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Звезда "Тампы" в зарубе с россиянином, молодой из "Минни" с напрасной отвагой: драки вечера НХЛ

Фото: Ярость Ивана Барбашева и Брэндона Хэйгла (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники стычек на льду получили желаемое от матчей регулярного первенства Национальной хоккейной лиги в Тампе и Сент-Поле.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Нападающий "Тампы-Бэй" Брэндон Хэйгл решил помахать кулаками в противостоянии с "Вегасом". Спарринг-партнером канадца стал российский вингер Иван Барбашев.

Хозяину льда не понравилось, что оппонент грязно сыграл против Энтони Сирелли. Хэйгл благородно подождал, пока соперник сбросит краги, и принялся обмениваться ударами. Акцентированности не хватало обоим, хотя канадский вингер попадал чаще. Да и дополнительный штраф за неспортивное поведение получил.

 

 

Элемент заступничества случился и в штате Миннесота. Там 22-летний Марко Росси решил отомстить за одноклубника Кирилла Капризова. Того грубо в борт отправил хулиган "Монреаля" Кейден Гуле.

Защитник "Канадиенс" оказался готов к конфронтации. Хотя австриец "Миннесоты" и эффектно прыгнул на него. Правда, после нескольких пропущенных ударов Росси упал на лед. Гуле получил 5-минутный штраф, а вот оппонент – полный набор (2+5+10).

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