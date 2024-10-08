Звезда "Шахтера" с убийственной реализацией забрал награду тура УПЛ

Хавбек "горняков" Георгий Судаков – футболист тура чемпионата Украины. Он сыграл ведущую роль в разгроме черкасского ЛНЗ (5:1).

К 57-й минуте украинец забил четыре мяча на любой вкус. Именно Судаков открыл счет под занавес первой четверти игрового времени, когда в футзальном стиле забил от штанги. А на старте второй половины оформил еще три гола – с линии штрафной, в касание из центра площадки и на добивании.

Судаков стал лишь 12-м футболистом в истории элитного дивизиона, которому удалось оформить покер. Кроме того, он стал самым молодым автором достижения (22 года 35 дней), опередив нынешнего наставник сборной Украины Сергея Реброва. Также хавбек быстрее всего забил четыре мяча в истории лиги.

В свою очередь коуч "Шахтера" Марино Пушич – лучший тренер 9-го тура. Боснийский специалист привел команду к уверенной победе после двух неудач подряд во всех турнирах. Разгром ЛНЗ позволил "горнякам" закрепиться на 4-й строчке (16 очков) и приблизиться к житомирскому "Полесью" и "Александрии" (по 20 пунктов).

В символическую сборную тура попали еще два представителя "Шахтера" – защитник Ефим Конопля и полузащитник Артем Бондаренко. Также в схеме 4-5-1 нашлись места для вратаря Паламарчука ("Ингулец"), центрбеков Семенова ("Левый Берег") и Виливальда ("Ингулец"), защитника Смолякова, вингера Назаренко (оба – "Полесье"), хавбека Рубчинского ("Динамо"), вингера Луана ("Верес") и форварда Филиппова ("Александрия").