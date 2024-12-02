Звезда английского футбола с непристойным выражением обвинил украинца в краже "Золотого мяча"

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в очередной раз выразил недовольство тем, что в далеком 1986 году "Золотой мяч" присудили не ему, а украинцу Игорю Беланову.

63-летний Линекер уже не впервые публично сетует на этот счет. Более того, судя по всему, иногда прибегает к манипуляциям. Уже несколько раз на официальных мероприятиях в Англии и за ее пределами его представляли как обладателя "Золотого мяча-1986". Скорее всего, это происходило именно с его подачи в расчете на то, что никто не станет проверять слова столь уважаемого человека.

И вот в очередной раз легендарный форвард выставил себя обиженным. Произошло это в эфире шоу The Rest Is Football, одним из ведущих которого является Линекер. Гостем программы стал обладатель "Золотого мяча-2024" Родри, пришедший в студию с трофеем.

Взяв в руки приз, которого у него никогда не будет, Линекер произнес: "Меня ограбили. Тот, о котором ты никогда не слышал. Игорь Беланов".

Более того, потом прозвучало непристойное словосочетание. Некоторым даже показалось, что Линекер "послал" отечественного футболиста. Но, вероятнее всего, это не так. Он просто обыграл окончание фамилии, которое он произнес, как "Беланофф" с распространенным английским ругательством. Что, конечно, тоже его не красит.

"Золотой мяч-1986": что известно

Если бы приз вручали по нынешним правилам, его обладателем, несомненно, стал бы аргентинец Диего Марадона. Но в то время трофей журнала "Франс Футбол" мог получить только футболист с гражданством европейской страны.

Главных претендентов было двое: Беланов и Линекер. Англичанин завершил сезон-1985/86 с 30-ю голами за "Эвертон" и 20-ю - на старте следующего сезона уже за испанскую "Барселону". Также он стал лучшим бомбардиром ЧМ-1986.

Беланов так много не забивал, но запомнился яркой игрой и важными голами за киевское "Динамо", которое тогда выиграло Кубок кубков, и за сборную СССР на Мундиале в Мексике. В частности, он отличился хет-триком в ворота сборной Бельгии.

Как бы то ни было, журналисты европейских СМИ (тогда определяли победителя только они) предпочли украинца. Беланов в итоге набрал 84 балла, а Линекер – 62.

"Золотой мяч-1986", итоги голосования, топ-10

Игорь Беланов (СССР) – 84 балла Гарри Линекер (Англия) – 62 Эмилио Бутрагеньо (Испания) – 59 Пребен Элькьяер (Дания) – 22 Мануэль Аморос (Франция) – 22 Александр Заваров (СССР) – 20 Ион Раш (Уэльс) – 20 Хельмут Дукадам (Румыния) – 10 Марко ван Бастен (Нидерланды) – 10 Алессандро Альтобелли (Италия) – 9

Фото: Игорь Беланов в 1986 году (facebook.com/igor.belanov1986)