Взимку друга хвиля пандемії коронавірусу може вразити Європу, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому зазначається, що пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я внаслідок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.