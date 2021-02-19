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У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19

Автор: Андрій Козловський

У Зімбабве розпочалась вакцинація населення проти коронавірусу. Щеплення в країні роблять препаратом компанії Sinovac, 200 тисяч доз якого їм подарував уряд Китаю.

Про це повідомляє Anadolu.

Як повідомляється, у першому етапі вакцину отримають медики, держслужбовці, люди старше 60 років і представники груп ризику. Також цей етап вакцинації має дати відповідь на питання про те, наскільки препарат компанії Sinovac ефективний проти південноафриканської мутації коронавірусу.

За словами міністра інформації Зімбабве Моніки Муцвангви, на першому етапі влада планує вакцинувати 22% населення. На другому етапі 18,4% людей будуть охоплені вакцинацією, ще 18,4% осіб - на третьому етапі. Таким чином, буде досягнута мета вакцинації - майже 60% всього населення.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни віддавати вакцини від коронавірусу для розподілу через механізм COVAX. Замість прямих поставок в інші держави.

Також повідомлялось, що поставки вакцини від COVID китайської компанії Sinovac для України можуть затриматися. Український постачальник цієї вакцини просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень.

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