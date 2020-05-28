Жахлива травма: Тоня Матвієнко розповіла про домагання лікаря

Тоня Матвієнко розповіла історію про те, як її домагався лікар дитячої лікарні Охматдит. 19-річна співачка потрапила до нього на прийом зі своєю дочкою Уляною в 1999 році, і він почав погрожувати дівчині, щоб схилити її до статевого зв'язку.

Українська артистка Тоня Матвієнко старшу доньку Уляну народила рано, в 16 років. Її засуджували в школі та часто говорили неприємні речі, але завагітнівши Тоня Матвієнко навіть не замислювалася про аборт. Коли Уляні було майже 4 роки, співачка потрапила в страшну історію з домаганням лікаря.

"Коли Уляна хворіла, і я йшла до лікаря, і мені казали: "Ну звичайно, не догледіла молода мама". Одного разу трапилася неприємність. Ми потрапили в Охматдит, до мене прийшов лікар і став мене домагатися – в 19 років. Він притиснув мене і сказав: "Ну ти ж нагуляла". 1999 рік, телефонів немає, всі були на дачі, кому зателефонувати. І він собі вирішив, що я така дурна малолєтка, народила, тому що шлялася десь. Він сказав: "Якщо не підеш, то я твоїй дитині зроблю проблеми", - розповіла Матвієнко в Instagram-шоу "Правда чи справа".

Вона зізналася, що відразу нікому нічого не сказала, зі страху, що лікар справді зашкодить маленькій Уляні. Потім вона подзвонила свекрусі, її брат приїхав розбиратися, але все пройшло тихо.

"Я пам'ятаю і рік, і день, коли прибула. Можна підняти матеріали, подивитися, чи працює цей лікар. Тому що, це така травма. Я тоді сказала: "Ти що! Та в мене мама Ніна Матвієнко!" І це допомогло", - додала співачка.

Вона зазначила, що сумнівається, чи варто зараз шукати ім'я лікаря, оскільки може зіткнутися з осудом, а лікаря покарати не вийде.

"Скажуть: "Кльовий лікар, стільки дітей врятував!" А що він там з матерями робив? Я з ним не пішла, а може хтось пішов і ліг", - пояснила артистка.

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