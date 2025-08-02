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Журналистку Викторию Рощину, которая умерла в плену РФ, наградили орденом Свободы

Суббота 02 августа 2025 11:08
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Журналистку Викторию Рощину, которая умерла в плену РФ, наградили орденом Свободы Фото: Виктория Рощина (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая погибла в российском плену, была награждена орденом Свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: Наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну - правозащитницу, тележурналистку, военного корреспондента (посмертно)", - говорится в указе.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский в Telegram также сделал сообщение о Рощиной.

"В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой потере: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязывалась ее освободить, но не сдержала своего слова", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что Виктория была одной из тех, кто говорил правду о войне. Ведь работала на фронте и на временно оккупированных территориях.

"В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток вернули в Украину. С тех пор продолжались все соответствующие экспертизы. Сегодня мы чествуем Викторию Рощину посмертно. Она награждена орденом Свободы. За непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все. Почет и светлая память Виктории Рощиной", - написал президент.

Что известно о Виктории Рощиной

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая погибла в российском плену. Она родилась в 1997 году и начала карьеру в медиа в 16-летнем возрасте. Виктория специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебных процессов. Работала с рядом украинских изданий, в частности с "Украинской правдой", Hromadske, "Радио Свобода", "Цензор.НЕТ", "UA:Перший" и "Украинским радио".

С началом полномасштабного вторжения России она освещала ситуацию во временно оккупированных регионах. В марте 2022 года во время выполнения редакционного задания в Бердянске Рощину задержали российские военные. После десяти дней плена ее освободили, заставив записать видеообращение, в котором она вынуждена была заявить, что не имеет претензий к оккупантам.

А уже 27 июля 2022 года Рощина отправилась из Украины в Польшу. Оттуда она планировала попасть на временно оккупированные территории через Россию. Последний раз она выходила на связь 3 августа 2022 года, после чего пропала без вести. В мае 2024 года россияне признали, что задержали Рощину.

О смерти украинской журналистки Виктории Рощиной стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило письмо семье журналистки, в котором говорилось, что она умерла 19 сентября.

24 апреля этого года стало известно, что в Украину вернули тело Рощиной. По результатам экспертизы на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. У нее отсутствуют некоторые части тела, заметны ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Она потеряла до 30 кг веса.

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