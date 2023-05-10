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Журналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в Крыму

Фото: журналисты опубликовали интерактивную карту Крыма с геолокациями более 200 военных объектов РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Журналисты опубликовали интерактивную карту аннексированного в 2014 году Россией Крыма с геолокациями более 200 временных и законсервированных военных объектов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Собрано более 200 военных объектов в 10 категориях с геолокациями в Крыму", - говорится в подписи к карте.

В частности, на спутниковых снимках Planet Labs и собранных фото можно увидеть военные полигоны, базы топлива, склады боеприпасов, месторасположения РЛС и ПВО, местонахождение штабов и воинских частей разных родов войск, аэродромы и базы Черноморского флота России.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

Как сообщалось, на территории оккупированного Крыма находятся 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода, которые Россия использует в своих интересах. Эти объекты, вероятно, могут стать целями для украинских войск.

В частности, в феврале 2023 года стало известно, что российские войска построили базу на севере Крымского полуострова. На спутниковых снимках видны вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.

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Крим