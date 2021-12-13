Журнал Time назвав розробників вакцин від коронавірусу "Героями року"

Журнал Time назвав чотирьох вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, "Героями року-2021". Видання охарактеризувало їх як "чарівних працівників".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.
Серед вчених, які брали участь у розробці вакцин від коронавірусу, журнал виділив:
"Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти COVID-19, використовуючи різні платформи і технології", - відзначили в журналі.
Однак, додали у виданні, Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості, представивши інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.
Фото: Time назвав розробників вакцин від коронавірусу" Героями року " (facebook.com/time)
Нагадаємо, у червні королева Британії Єлизавета II присвятила у лицарі розробників вакцини від коронавірусу AstraZeneca.